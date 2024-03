Neues Kolleg für Elementarpädagogik: Lehrbetrieb startet im Herbst

Mit September 2024 soll der erste Lehrgang am neuen Bafep-Kolleg für Elementarpädagogik in Villach starten. Es wird in Villach situiert sein, das Einzugsgebiet erstrecke sich jedoch auf den gesamten Oberkärntner Raum. Mit dem Lehrangebot wolle man „verantwortungsbereite, kreative und kommunikationsstarke Frauen und Männer“ ansprechen. Breite Unterstützung gibt es dafür vom Bundesministerium, wie heute bekannt wurde.

Weitere Ausbildungsschiene für Elementarpädagogen

Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) ist höchst erfreut über die Entscheidung des Ministeriums, die wichtige Ausbildungsschiene in Villach zu etablieren: „Der Mangel an Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen und Assistentinnen und Assistenten ist auch in Villach ein massives Problem. Die zuständige Geschäftsgruppe im Magistrat Villach hat seit eineinhalb Jahren mit allen Kräften dafür gekämpft, diese dezentrale Ausbildungsmöglichkeit in Villach zu bekommen“, so Katholnig. Bereits in den vergangenen Jahren habe man alles Erdenkliche unternommen, um neues Personal zu bekommen. Das neue Bildungsangebot sei jetzt der Startschuss für weitere effektive Maßnahmen, um dringend benötigtes Personal für den Elementarbereich zu gewinnen.

Details zur neuen Weiterbildungseinrichtung folgen

„Es ist überaus erfreulich, dass der Bund die Initiative von Stadt und Land aufgreift und wir nun gemeinsam dieses wichtige Projekt umsetzen können“, betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Das neue Kolleg sei eine notwendige Ergänzung und auch große Bereicherung des bisherigen Bildungsangebotes im Bereich der Elementarpädagogik. Die Details zur neuen Weiterbildungseinrichtung werden im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz von Bundesministerium, Land Kärnten sowie der Stadt Villach bekannt gegeben werden. Diese wird in den kommenden Wochen stattfinden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.