Falschgeld-Alarm: 33-jähriger Schweizer mit gefälschtem Geld erwischt

Veröffentlicht am 28. März 2024, 13:55 / ©Montage: Pixabay/Pexels

Die Polizei Lech am Arlberg wurde auf den Vorfall aufmerksam, nachdem ein Angestellter eines Nachtlokals das verdächtige Verhalten des Mannes bemerkte und die Behörden verständigte. Bei anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits in den Tagen zuvor gefälschte Geldscheine im Wert von 50 und 100 Euro für verschiedene Transaktionen verwendet hatte, darunter für den Konsum von Lebensmitteln und Taxifahrten. In enger Zusammenarbeit mit lokalen Betreibern konnten zahlreiche gefälschte Geldscheine sichergestellt werden.

74 gefälschte Geldscheine konfisziert

Insgesamt konfiszierte die Polizei 59 gefälschte 50 Euro Geldscheine und 15 gefälschte 100 Euro Geldscheine, die größtenteils dem Schweizer Staatsbürger zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Geschädigter dauern an, da noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Lokalitäten oder Unternehmen von dem Falschgeld betroffen waren. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 33-jährige Mann an die Staatsanwaltschaft Feldkirch zur Anzeige gebracht.