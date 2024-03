Verlegung der Haltestelle am Jakominiplatz: Diese Linie ist betroffen

Aufgrund von Arbeiten in einem Kabelschacht im Haltestellenbereich der Linie 40 am Jakominiplatz in Graz ist eine vorübergehende Verlegung der Haltestelle erforderlich. Die Änderungen treten am Mittwoch, dem 3. April 2024, in Kraft und dauern von 9 Uhr bis 12 Uhr an.

Ersatzhaltestelle wird eingerichtet: Die Haltestelle „Jakominiplatz“ wird vorübergehend vor dem Rondeau (Steig F) am Jakominiplatz platziert.