Wie cool: KAC richtet Hockey-Turnier für Kinder und Hobbyspieler aus

Pond Hockey [zu Deutsch: Teicheishockey] ist die puristische Form des Eishockeys, die in der Natur unter freiem Himmel gespielt wird. Weil der heurige Winter so mild war und die Möglichkeiten für das eine oder andere „Teichtzupfale“ mit Freunden stark beschränkte, holt der EC-KAC das Pond Hockey für einen Tag in die Eishallen in Klagenfurt! Erstmals veranstaltet die Nachwuchsabteilung der Rotjacken am Samstag, dem 6. April 2024, ein für Junioren- und Hobbyspieler offenes Pond Hockey-Turnier im Eissportzentrum Klagenfurt.

Für Spieler aller Alters- und Leistungsklassen

Der Bewerb ist für Spielerinnen und Spieler aller Alters- und Leistungsklassen offen! Insgesamt werden vier verschiedene Kategorien ausgespielt. Jedes Team sollte aus mindestens vier und maximal neun Akteuren bestehen, am Eis stehen gleichzeitig „Drei gegen Drei“. Die Nenngebühr pro Team beträgt 300 Euro. Sie beinhaltet für jeden Teilnehmenden auch ein Goodie Bag. Anmeldungen sind bei Marina Gasser möglich.