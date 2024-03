Waldbrandgefahr in der Steiermark: „Erhöhte Vorsicht geboten!“

Veröffentlicht am 28. März 2024, 14:32

In diesem Jahr sorgen die prognostizierten milden Temperaturen und der lebhafte Wind an den bevorstehenden Osterfeiertagen dafür, dass sich diese Gefahr noch weiter verschärft. Daher ist erhöhte Vorsicht geboten: „Ich appelliere an alle Steirerinnen und Steirer, sämtliche Vorschriften und Empfehlungen einzuhalten, die das Risiko eines Waldbrandes minimieren“, erklärt Landesrätin Simone Schmiedtbauer und ergänzt: „Ein Waldbrand verursacht nicht nur große finanzielle Schäden, sondern hat vor allem katastrophale Auswirkungen auf Tiere und Umwelt.“

Besondere Vorsicht beim Osterfeuer

Auf Grund des bevorstehenden Osterfestes und der beliebten Osterfeuer wird einmal mehr auf die Bestimmungen der Brauchtumsverordnung des Landes hingewiesen. Gemäß dieser Verordnung muss beim Entzünden von Osterfeuern ein Mindestabstand von 40 Metern zu Bäumen und Wäldern unbedingt eingehalten werden. Dies dient dazu, das Risiko von Funkenflug und damit potenziellen Bränden zu reduzieren.

Waldbrände sind oft vermeidbar

In Österreich werden 85 Prozent der Waldbrände durch menschliches Verschulden verursacht, oft durch Fahrlässigkeit. Durch verantwortungsvolles Handeln können daher die überwiegende Anzahl der Waldbrände verhindert werden. Aus diesem Grund haben viele steirische Bezirke die sogenannte „Waldbrandverordnung“ erlassen, die das Hantieren mit offenem Feuer sowie das Rauchen im Wald und in seinem Gefährdungsbereich verbietet. Verstöße gegen diese Verordnung können mit hohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen geahndet werden.