Bühne frei für lokale Bands: „Crushing Klagenfurt“ startet

Ziel dieser Initiative ist es, der österreichischen Musikszene neues Leben einzuhauchen. Bands wird somit die Chance gegeben, auf einer professionell betreuten Bühne ihr Talent unter Beweis zu stellen.

Über das Projekt

„Crushing Klagenfurt“ soll jeden Monat stattfinden und bietet jeweils drei Bands die Möglichkeit, das Veranstaltungszentrum zu rocken. Für technische Ausstattung, Social Media Werbung bis hin zur Backstageverpflegung wird gesorgt, damit sich die Künstler auf ihre Performance konzentrieren können. „Wir möchten, dass Klagenfurt wieder laut wird. Musik hat die Kraft, Menschen zu vereinen, und wir wollen lokalen Bands die Bühne bieten, die sie verdienen“, betont Matthias Motschiunig, der Initiator des Projekts.

Start im Mai

Die Auswahl der Bands erfolgt kontinuierlich, sodass auch Gruppen, die zunächst nicht berücksichtigt werden, eine Chance auf einen Auftritt bei späteren Events haben. „Wir wollen niemanden ausschließen. Jede Bewerbung wird berücksichtigt und kann in den folgenden Monaten zum Zuge kommen“, so Motschiunig. Am 10. Mai 2024 beginnt die Event-Reihe. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die erste Band wird um 21 Uhr die Bühne betreten. Ein Ticket kostet zehn Euro. Mit dabei sind: Lack Of Purity (Niederösterreich), Nemoreus (Wien) und die Band Uzziel aus Oberösterreich.