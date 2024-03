Tödlicher Lawinenabgang: Skitourengeherin (43) verstorben

Veröffentlicht am 28. März 2024, 14:50 / ©LPD K

Für das Ehepaar aus Deutschland hätte es eine schöne Skitour auf der Silvretta werden sollen. Alles endete aber in einem Unglück. Als die beiden wegen der schlechten Sichtverhältnisse zur Hütte zurückkehren wollte, löste sich plötzlich ein Schneebrett und riss beide mit. Während der 46-jährige Ehemann an der Oberfläche blieb, wurde die 43-jährige Frau aber zur Gänze von den Schneemassen verschüttet.

Im Krankenhaus verstorben

Sofort begann er mit der Bergung seiner Frau. Indes alarmierte eine andere Skitourengeherin die Einsatzkräfte. Mit dem Hubschrauber wurde die 43-Jährige in das LKH Feldkirch gebracht, sie befand sich schon zu diesem Zeitpunkt in einem kritischen Zustand. Im Krankenhaus kämpfte sie um ihr Leben, leider vergebens. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau am heutigen Donnerstag, dem 28. März, verstorben.