„Achterbahn Graz“ startet Gartengruppe für psychische Gesundheit

Die Achterbahn Graz startet ab April eine inspirierende Initiative zur Förderung der psychischen Gesundheit: Die Gartengruppe lädt Menschen mit psychischer Belastung ein, sich jeden Mittwochvormittag zu treffen und gemeinsam im Garten aktiv zu werden. Dabei steht nicht nur die Gartenarbeit im Fokus, sondern vor allem der Austausch und die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten.

Gemeinsam zur inneren Stärke

Die Gruppe, geleitet von Renate Hofer, Diplom-Sozialpädagogin und Diplom-Bewusstseins- und Naturpädagogin, bietet einen Raum, in dem Teilnehmer durch die Arbeit im Garten Heilung und Selbstwirksamkeit erfahren können. „Es ist für mich eine Berufung geworden eine Vermittlerin zwischen Seele und Natur zu sein, um psychische Gesundheit zu fördern. Die Berührung mit der Natur eröffnet sehr oft neue Türen, die zeigen welche Talente, wieviel Freude und wieviel Kreativität in jeder und jedem Einzelnen steckt. Die digitale Zeit ist nicht aufzuhalten. Zum Ausgleich ist es umso wichtiger, raus zu gehen und die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen“, so Hofer.

Mentale Gesundheit betrifft uns alle

Die Gartengruppe konzentriert sich nicht nur auf die praktischen Aspekte der Gartenarbeit, sondern bietet auch Raum für Gespräche über Themen wie Ängste und den Umgang damit. Durch den Austausch in der Gruppe erkennen die Teilnehmer, dass sie mit ihren psychischen Herausforderungen nicht allein sind.