Tasche in Türe eingeklemmt: Bus zog Salzburgerin (74) mit

Veröffentlicht am 28. März 2024, 14:59 / ©pixabay.com

Am heutigen Donnerstag, dem 28. März, in der Früh fuhr eine 74-jährige Salzburgerin mit dem Bus auf der Aignerstraße stadteinwärts. Die Salzburgerin wollte an der Bushaltestelle Überfuhrstraße bei der hinteren Türe aussteigen.

Tasche eingeklemmt

Beim Verlassen des Buses verfing sich ihre Handtasche in der sich schließenden Türe. Der Bus setzte sich wieder in Bewegung. Dadurch kam die 74-Jährige zu Sturz und geriet mit dem Bein unter das Hinterrad des Buses.

Salzburgerin verletzt

Die Salzburgerin wurde von der Rettung mit Verletzung unbestimmten Grades in das Krankenhaus gebracht. Ein mit dem Buslenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2024 um 16:05 Uhr aktualisiert