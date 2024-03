Osterpicknick in Spittal sorgte für strahlende Kinderaugen

Veröffentlicht am 28. März 2024, 15:33 / ©Eggspress

Viele Familien ließen sich vom Regen nicht abhalten und strömten in den Stadtsaal in Spittal an der Drau. Die Kinder wurden dort vom Osterhasen persönlich begrüßt und erlebten eine unterhaltsame Zaubershow sowie eine beeindruckende Vorführung mit Riesenseifenblasen. Anschließend teilten die Stadtmarketing-Ausschussmitglieder Sackerln der Aktion „Der Osterhase kauft regional“ aus, welche vom Osterhasen mit einer Überraschung befüllt wurden.