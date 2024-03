Gemeinsam für die Umwelt: Bürger befreien die Gemeinde von Müll

St. Georgen am Längsee

Zahlreiche Freiwillige sind dem Aufruf von Umweltreferent Hannes Rabitsch gefolgt und haben bei der Flurreinigungsaktion 2024 mitgemacht. Auch die Schüler und Lehrer der Volksschulen Launsdorf und St. Georgen am Längsee nahmen bereits am 22. März mit allen Klassen sowie Begleitern an der Aktion teil.

Tatkräftige Unterstützung

Unterstützung bekamen sie von den Dorfgemeinschaften Drasendorf und Gösseling, sowie den Mitgliedern und Begleitern der Jugendgruppen der Feuerwehren Thalsdorf und Launsdorf. Innerhalb kurzer Zeit konnte eine stattliche Menge weggeworfener Müll an St. Georgens Straßenrändern beseitigt und im Bauhof der Gemeinde deponiert werden.

Kein „Lagerort für Reststoffe“

Im Anschluss gab es für die Teilnehmer als Dankeschön am Gemeindeamt eine Stärkung und ein kurzes Beieinander sein. „Das achtlose Entsorgen von Müll in der Natur stört viele von uns und belastet die Umwelt. Wir bitten daher, die Umwelt nicht als ‚Lagerort für Reststoffe‘ anzusehen – dafür gibt es Mülltonnen“, betonen die Gemeindebürger abschließend.