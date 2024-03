Osterreiseverkehr in Salzburg: 16 Kilometer Stau auf der A10

Am Nachmittag bildete sich von Golling bis Puch bei Hallein ein Rückstau von rund 16 Kilometern, was stundenlange Wartezeiten zur Folge hatte. „Das ist derzeit mit Abstand der längste Stau in ganz Österreich“, sagte ein ÖAMTC-Sprecher zur APA. „Die Anfahrtszeit ist schon auf drei Stunden gestiegen.“

Staus auf der Tauernautobahn erwartet

Im Großraum von Hallein kam es auf der Bundesstraße ebenfalls zu Staus, großteils verursacht von dem Ausweichverkehr. Die Stauproblematik werde sich auch am Karfreitag auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Süden fortsetzen, und am Samstag könnte es Staus in beiden Richtungen wegen des Urlauber-Schichtwechsels geben, erklärte der Sprecher. Am Ostermontag sei auf den Hauptverkehrsverbindungen mit einem starken Rückreiseverkehr zu rechnen. (APA/red. 28.3.2024)