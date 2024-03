51-Jähriger bretterte mit 118 km/h bei der Polizei vorbei – Schein weg!

Am Donnerstagmorgen

Am frühen Donnerstagmorgen des 28. März 2024 ereignete sich auf der Lechtalstraße (B 198) ein Vorfall, der die örtliche Polizei in Ehenbichl auf den Plan rief. Ein 51-jähriger österreichischer Fahrer wurde gegen 6.30 Uhr von einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Reutte gestoppt, während er von Reutte in Richtung Weißenbach unterwegs war.

Führerscheinabnahme nach Raserei

Die Polizeikontrolle wurde durchgeführt, weil der Fahrer im Bereich einer 70 km/h-Beschränkung mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Mann mit unglaublichen 118 km/h unterwegs war, was weit über dem erlaubten Limit lag. Als Konsequenz wurde dem 51-jährigen Fahrer der Führerschein sofort an Ort und Stelle abgenommen. Zusätzlich wird er zur Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft übergeben.