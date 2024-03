Kärntner Landjugend lädt zu rauschender Ballnacht nach Völkermarkt

Die Landjugend Kärnten zählt zu den größten und aktivsten Jugendorganisationen Kärntens. Mit 3.800 Mitgliedern in 81 Ortsgruppen planen, organisieren und managen junge Persönlichkeiten aus dem ländlichen Raum eine Vielfalt an Veranstaltungen, Seminaren, Kursen, Wettbewerben, Aktionstagen aber auch Jugendevents.

Traditioneller Landesball in Völkermarkt

Am Samstag, dem 20. April 2024, geht wieder der traditionelle Landesball der Landjugend in der Neuen Burg Völkermarkt über die Bühne. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Festakt startet um 20.15 Uhr. Das Highlight der Veranstaltung bildet die Vergabe des „Goldenen Löwen“ an die aktivste Ortsgruppe in Kärnten.