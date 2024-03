Fachgeschäft für kreative Handarbeiten schließt in Villach

Wer Anleitung fürs Häkeln, Stricken oder Nähen suchte, fand in Sabrina Tischhart in der Widmanngasse 7 in Villach immer eine kompetente Ansprechpartnerin. Seit 1989 leitete sie dort ihr Fachgeschäft für kreative Handarbeiten. Wer noch ein letztes Mal vorbeischauen will, sollte sich aber beeilen. Denn auf Plakaten in der Auslage wird bereits ein großer Abverkauf wegen der bald folgenden Geschäftsauflösung beworben. Bis zu minus 50 Prozent gibt es auf die breite Produktpalette.

©5 Minuten | „Sabrinas Handarbeiten“ in der Widmanngasse schließt. ©5 Minuten