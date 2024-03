Nach Winterpause: Gnadenhof öffnet wieder seine Türen für Besucher

Der Melcherhof ist ein Tierheim und Gnadenhof in Grafenstein. Der Verein für Tier- und Naturschutz in Österreich hat hier mithilfe vieler Unterstützer einen Platz für rund 120 gerettete Tiere geschaffen. Vierbeiner, die einem schlimmen Schicksal entkommen sind, leben am Melcherhof so artgerecht und selbstbestimmt wie nur möglich, darunter Pferde, Ponys, Esel, Lama, Schafe und Ziegen.

Jeden Samstag Führungen

Auch heuer sind Besucher wieder jeden Samstag herzlich willkommen. Besucher können zwischen 10 und 13 Uhr hautnah erleben, wie die Tiere am Lebenshof Melcherhof leben. Das Bildungsangebot ist vielseitig. Verschiedene Projekte, wie tier- und naturgestützte Lernhilfen oder Koch- und Lebenskurse in der hofeigenen Küche, helfen den Menschen – groß wie klein – in der eigenen Entwicklung weiterzukommen, Wissen zu sammeln und ein ehrliches Zusammensein mit Tier und Mensch zu erleben. „Die Schicksale und Geschichten der einzelnen Tiere berühren unsere Besucher und regen oft zu Veränderungen im eigenen und gemeinsamen Handeln an“, heißt es abschließend.