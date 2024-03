Neuer Podcast: Prominente im Gespräch über soziale Gerechtigkeit

Veröffentlicht am 28. März 2024, 20:31 / ©Montage: cottonbro studio/pexels / Lukas Beck

Die Caritas Steiermark feiert ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem innovativen Ansatz: Einem neuen Podcast, der prominente Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen zu Wort kommen lässt, um über soziale Gerechtigkeit und ein besseres Miteinander zu diskutieren.

„Ein gutes Leben für alle“

Unter dem Titel „Ein gutes Leben für alle“ stellt die Caritas die Frage nach einem gerechten und erfüllten Leben für jeden Einzelnen. Der Podcast, moderiert von Peter K. Wagner, Chefredakteur der Straßenzeitung Megaphon, lädt bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft ein, ihre Perspektiven zu teilen.

Josef Zotter im Gespräch

In der ersten Folge des Podcasts spricht der renommierte Chocolatier Josef Zotter über seine Visionen für eine Zukunft, in der ein „gutes Leben für alle“ mehr als nur eine Utopie ist. Als Pionier des fairen Handels teilt Zotter seine Erfahrungen und Ideen, wie soziales Engagement und unternehmerischer Erfolg Hand in Hand gehen können.

©Lukas Beck

Spannende Gäste in Aussicht

In den kommenden Folgen werden weitere prominente Gäste erwartet, darunter Schriftstellerin Nava Ebrahimi, Kabarettist Paul Pizzera und Armutsaktivistin Daniela Brodesser, die jeweils ihre Perspektiven zu Integration, sozialem Engagement und Armut teilen werden.

Zum Reinhören: Der Podcast ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music und Apple Podcasts sowie auf der Website der Caritas Steiermark verfügbar. Neue Folgen werden monatlich veröffentlicht, um kontinuierlich verschiedene Aspekte sozialer Gerechtigkeit zu beleuchten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2024 um 20:54 Uhr aktualisiert