So wird das Wetter am Karfreitag in Österreich

Während im Südwesten Wolken überwiegen und vereinzelter Regen möglich ist, erwartet den Rest des Landes sonniges Wetter mit gelegentlichen Wolken. Der Wind bleibt größtenteils schwach bis mäßig, jedoch lebhaft bis stark in Bergregionen und entlang des Alpenostrandes. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen minus 3 und plus 6 Grad, steigen dann am Nachmittag auf angenehme 16 bis 24 Grad, wobei es im Südwesten etwas kühler bleibt mit Werten von 11 bis 15 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.