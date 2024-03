Karfreitag in der Steiermark: Sonnig und mild mit starkem Wind

Für den Karfreitag prognostiziert die Steiermark größtenteils sonniges und zunehmend mildes Wetter, begleitet von starkem Wind. In den frühen Morgenstunden gibt es nur vereinzelt Wolken, hauptsächlich im Oberen Murtal. Hier ist die Sonnenscheindauer etwas eingeschränkt. Der Wind wird lebhaft wehen, besonders im Osten und in exponierten Lagen mit kräftigen Böen aus Südwest. Nach leichtem Frost in der Obersteiermark steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf Höchstwerte zwischen 14 und 21 Grad an, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.