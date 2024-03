Schlepper festgenommen: Person versteckte sich im Kofferraum

Veröffentlicht am 29. März 2024, 06:05 / © Gerd Pachauer

Ein 46 Jahre alter PKW Lenker aus Kasachstan wurde im Zuge einer routinemäßigen Grenzkontrolle in Spielfeld, auf der A9, von steirischen Polizisten angehalten. Der Mann konnte sich durch einen kasachischen Reisepass ausweisen.

Person versteckte sich in Kofferraum

Seine vier Mitfahrer, welche sich ebenfalls im PKW befanden und die österreichische Grenze überquerten, konnten den Polizisten keine Reisedokumente vorweisen. Als anschließend der Kofferraum des Fahrzeugs untersucht wurde, fand man in diesem eine weitere Person, welche ebenfalls kein Reisedokument mit sich führte.

Festnahme: Verdacht auf Schlepperei

So wurde der 46-Jährige aufgrund des Verdachts auf Schlepperei festgenommen. Die insgesamt fünf illegal eingereisten Personen gaben gegenüber der Polizei an, syrische Staatsbürger zu sein und stellten einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich (Asyl). Die Personen wurden ebenfalls vorerst gemäß dem Fremdenrecht festgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2024 um 06:11 Uhr aktualisiert