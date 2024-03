Kollision mit Auto: 15-Jährige wurde von Moped geschleudert

Veröffentlicht am 29. März 2024, 06:19 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Gegen 19.50 Uhr, ereignete sich der Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B68 und der Gemeindestraße Trattenweg, wobei ein PKW einem Moped hinten auffuhr. Die 15-Jährige Mopedlenkerin fuhr auf der B68 von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung St. Margarethen an der Raab und wollte links in die Gemeindestraße Trattenweg einbiegen.

Kollision zwischen PKW und Moped

Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie ihr Moped auf der B68 anhalten. Der 39-Jährige PKW-Lenker, welcher im nachfolgenden PKW fuhr, dürfte die stehengebliebene Mopedlenkerin zu spät gesehen haben und fuhr ihr trotz eines Bremsmanövers hinten auf.

15-Jährige verletzt

Die 15-Jährige wurde durch den Aufprall vom Moped geschleudert und prallte auf der Windschutzscheibe des PKW auf. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt und die 15-Jährige wurde mit dem ÖRK und Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderchirurgie LKH-Graz eingeliefert Der PKW-Lenker wurde nicht verletzt.