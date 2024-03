Auto stürzt in Bachbett: Insassen befreien sich selbst aus Unfallwrack

Veröffentlicht am 29. März 2024, 07:57 / ©BMI / Egon Weissheimer

Der Lenker und sein 20-jähriger österreichischer Beifahrer konnten sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und die Rettungskette in Gang setzen. Durch den Fahrzeugabsturz wurde der Lenker im Bereich des Kopfes unbestimmten Grades verletzt. Der Beifahrer blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt. Beide wurden zu weiteren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Zur Bergung des Fahrzeuges war der Einsatz von Spezialbergegerät erforderlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2024 um 08:03 Uhr aktualisiert