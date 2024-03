Gestohlenes Auto geschrottet: Nächtliche Diebestour hielt Polizei auf Trab

Veröffentlicht am 29. März 2024, 09:11 / ©BMI / Gerd Pachauer

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf heute, Freitag 29. März 2024, zwischen 22.30 Uhr 1.10 Uhr aus einer Tiefgarage eines Mehrparteienwohnhauses in Wörgl ein Auto. Das Fahrzeug war nicht zum Verkehr zugelassen. Rasch wurde eine Fahndung eingeleitet.

Mit gestohlenem Auto verunfallt

Eine Polizeistreife in Wörgl konnte den Wagen schließlich in der Ferdinand Raimund-Straße, im Bereich des dortigen Innstegs, verlassen vorfinden. Wie sich herausstellte, verursachten die Diebe mit dem gestohlenen Fahrzeug einen Verkehrsunfall. Das Auto wurde an der lenkerseitigen Fahrzeugfront stark beschädigt.

Gestohlenes Kennzeichen gefunden

Weiters konnte in der Nähe des Wagens eine von der Täterschaft gestohlene Kennzeichentafel aufgefunden werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.