Messer gezückt: Streit endete mit Pfefferspray-Attacke

Drei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren gerieten mit einem 21-jährigen Mann in Streit. Währenddessen zückte einer der drei ein Messer, bedrohte den 21-Jährigen und attackierte ihn mit einem Pfefferspray. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Die Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Der 21-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Er musste durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Etwas später gaben zwei der Tatverdächtigen an, durch den 21-Jährigen verletzt worden zu sein, eine Behandlung eines Rettungsdienstes wurde allerdings abgelehnt. Die drei Festgenommenen befinden sich derzeit in polizeigewahrsam.

Anzeige wegen schwerer Körperverletzung und Co.

Zwei von Ihnen wird eine schwere Körperverletzung zur Last gelegt, einem eine gefährliche Drohung. „Einer der Festgenommen wird zudem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt“, gab die Polizei Wien gekannt. Der 21-Jährige wird wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.