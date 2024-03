Landwirtin (70) stürzt durch Futterluke 2,5 Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 29. März 2024, 10:14 / ©pexels.com

Am heutigen Freitag, 29. März 2024, gegen 6.30 Uhr, kam es zu einem Unfall im Tiroler Gallzein. Eine 70-jährige Frau stürzte in einem Stall bei der Fütterung von Kühen aus einer Höhe von rund 2,5 Metern durch eine Futterluke auf einen Betonboden. Die Frau wurde schwer verletzt mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.