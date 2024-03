TierschÃ¼tzer setzen sich fÃ¼r „Ende der tierquÃ¤lerischen Fischerei“ ein

VGT-Aktivisten haben heuer in Graz, Baden, Bregenz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und Wien unterschiedliche Aktivit√§ten mit dem Schwerpunktthema ‚ÄěTierqu√§lerei bei der Fischerei‚Äú organisiert. Mit Transparenten, Flyern, Infoschildern, Gespr√§chen mit Passanten und Durchsagen informierten die Tiersch√ľtze bei den Kundgebungen √ľber die¬†tierqu√§lerischen Aspekte¬†der Fischerei.

Welttag f√ľr das Ende der Fischerei

„ Jede Methode der Fischerei ist Tierqu√§lerei „, sagt¬†VGT-Kampagnenmitarbeiter Erich Schacherl bei einer¬†VGT- Fischschutzaktion in Baden bei Wien. Und erg√§nzt:¬†„ Egal, ob es sich um Angelfischerei oder Netzfischerei handelt. Gequ√§lt und misshandelt werden Fische bei der Meeresfischerei mit Netzen ebenso wie bei der Fischerei mit Angelruten in Fl√ľssen, Teichen und Seen. Das muss aufh√∂ren. “ Der¬†Welttag f√ľr das Ende der Fischerei¬†findet im Jahr 2024 am Samstag, 30. M√§rz statt. Dieser Aktions- und Informationstag ist Teil einer weltweiten Kampagne, die das Ende der Ausbeutung von Fischen und anderen Wassertieren fordert. Der¬†VGT¬†beteiligt sich seit 2021 an dieser Kampagne.

Informationsoffensive Tierschutz und Wassertiere

Vor zwei Jahren hat der¬†VGT¬†die Informationsoffensive¬†‚ÄěTierschutz und Wassertiere‚Äú¬†gestartet. Dabei geht es vor allem um Information und Aufkl√§rung. Erich Schacherl:¬†„ Nehmen wir das Beispiel Angelfischerei. Vermutlich befindet die Mehrheit der √Ėsterreicher es f√ľr in Ordnung, vielleicht sogar notwendig, dass in √Ėsterreich mit Angeln gefischt wird. Viele wissen allerdings nicht, dass jedes Mal, wenn ein Fisch mit einer Angel gefangen wird, er dabei gequ√§lt und misshandelt wird. Das ist sicher nicht in Ordnung! Angelfischerei ist au√üerdem auch nicht notwendig. F√ľr die meisten Fischer ist es reine Freizeitbesch√§ftigung. “

Ein neues Bild von Wassertieren

Der¬†VGT¬†fordert ein Umdenken im Umgang mit Fischen und anderen Wassertieren.¬†„ Es ist l√§ngst schon √ľberf√§llig, dass wir Menschen unser Bild von Fischen und anderen Wassertieren grundlegend ver√§ndern. Es braucht einen neuen, respektvollen und achtsamen Umgang mit diesen Lebewesen. Die Wissenschaft hat l√§ngst bewiesen, dass Fische¬†Schmerzen¬†empfinden und leidensf√§hig sind. Obwohl das bekannt ist, werden Fische nach wie vor wie leblose Objekte be- und misshandelt. Vor allem bei der Fischerei. Damit muss Schluss sein. Daf√ľr setzen wir vom¬†VGT¬†uns ein „, so Schacherl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2024 um 11:18 Uhr aktualisiert