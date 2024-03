GeflÃ¼geltransporter stÃ¼rzte um: Tausende HÃ¼hner an Board

Am heutigen Karfreitag, 29. März 2024, hatten die Florianis der freiwilligen Feuerwehr Lacken bereits in den frühen Morgenstunden alle Hände voll zu tun. Ein Geflügeltransporter kippte auf der B132 Mühllackener Straße um und musste geborgen werden.

Rund 9.000 Hühner im LKW

Kurz vor 8 Uhr rückte die Feuerwehr zum Einsatz aus. Medienberichten zufolge geriet der LKW auf das Bankett und kam in einem Seitengraben zum Stillstand. Der Anhänger des Lasters konnte dem Unfall nicht standhalten und stürzte seitlich auf die Straße. Die Florianis sind nun damit beschäftigt, den Anhänger wieder aufzustellen. Die Kisten mit den Hühnern blieben größtenteils heil und werden in einen anderen LKW verladen. In einem Geflügeltransporter wie diesen, befinden sich durchschnittlich etwa 9000 Hühner in den Kisten, klärt ein Feuerwehrmann gegenüber den Medien auf.

B132 wurde gesperrt

Nur ganz wenige Tiere mussten auf der Straße eingesammelt werden. Man könne sie auf zwei Händen abzählen, versicherte der Floriani gegenüber den oberösterreichischen Nachrichten. Die Verbindungsstraße zwischen Lacken und Feldkirchen musste wegen der Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Warum der LKW auf das Bankett geriet, ist noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2024 um 10:48 Uhr aktualisiert