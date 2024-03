Erst Brieftasche gestohlen, dann Geld abgehoben: Diebin landet hinter Gitter

Veröffentlicht am 29. März 2024, 11:09 / ©Montage: Canva

Die Beschuldigte versuchte mit der in der Geldbörse vorgefundenen Bankomatkarte an einem Geldausgabeautomaten Bargeld zu beheben. Bei der Eingabe des PINs scheiterte sie allerdings. Anschließend vermummte sich die Frau mit einer Sonnenbrille und einem Mundschutz, täuschte am Bankschalter vor, die Besitzerin zu sein und ließ sich mit einer gefälschten Unterschrift einen Betrag von 1.500 Euro auszahlen.

Diebin landet im Gefängnis

Die 59-Jährige konnte ausgeforscht werden. Auch ein Teil der Beute, knapp über 800 Euro, konnten von den Beamten noch sichergestellt werden. Die einschlägig vorbestrafte Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.