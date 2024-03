Tierarzt-Notdienst: Ab 1. April gibt es Hilfe „rund um die Uhr“

Veröffentlicht am 29. März 2024, 11:10 / ©pexels.com

Lange war die Situation rund um die Notdienste für Tiere in der Landeshauptstadt sehr angespannt. Außerhalb der Ordinationszeiten der niedergelassenen Tierärzte war die notärztliche Tierversorgung in Klagenfurt unzureichend. Nun hat die Stadt und die Tierärztekammer im Sinne des Tierwohls das Heft in die Hand genommen. Gemeinsam konnten die vertraglichen Rahmenbedingungen und Dienstpläne für einen Notdienst für Tiere erarbeitet werden.

Ab 1. April verfügbar

Dieser ist von Montag bis Freitag von 19 bis 8 Uhr aktiv und steht den Tierbesitzern schon ab 1. April 2024 zur Verfügung. „Ich bin froh, dass wir eine Lösung für die Tiernotfälle in Klagenfurt außerhalb von Tierarzt-Ordinationszeiten finden konnten“, zeigt sich Tierschutzreferent Bürgermeister Christian Scheider erleichtert.