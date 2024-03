Teenie (15) brutal überfallen: Dieb ist mit Designer-Kappe auf und davon

Am Hauptbahnhof

Veröffentlicht am 29. März 2024, 11:34 / ©Montage: Canva

Ein 15-Jähriger wurde gestern Vormittag, Donnerstag 28. März 2024, am Linzer Hauptbahnhof brutal ausgeraubt. Dem Teenie aus dem Bezirk Linz-Land wurde von einem zunächst Unbekannten eine Designer-Kappe gerissen. Als dieses seine Kopfbedeckung zurückforderte, bedrohte ihn der Dieb mit einem Klappmesser. Anschließend flüchtete er in Richtung eines Restaurants am Bahnhofsgelände.

Dieb drohte mit Messer am Bauch

Dort traf der 15-jährige Bursch abermals auf den Unbekannten und forderte seine Kappe zurück. Neuerlich hielt ihm dieser das Messer an den Bauch und bedrohte ihn. Nur wenige Augenblicke später konnte der Beschuldigte, es handelte sich um einen 18-jährigen Rumänen aus Linz, von den alarmierten Polizeistreifen festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich nur teilweise geständig. Über ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Klare Worte von der Polizei

„Dieser Fall zeigt neuerlich, wie wichtig die aktuelle Diskussion über ein generelles Waffenverbot in der Öffentlichkeit ist. Jugendliche und junge Erwachsene greifen immer öfter zu Waffen, und vor allem zu Messern, um schwere Straftaten zu begehen. Rechtliche Rahmenbedingungen, die uns als Polizei mehr Handhabe zur Verfügung stellen, halte ich daher für absolut notwendig“, äußert sich Landespolizeidirektor Andreas Pilsl zu dem Überfall.