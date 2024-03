Schüsse gefallen: Mann (34) in eigenem Auto überfallen

Veröffentlicht am 29. März 2024, 12:30 / ©Fotolia-pattilabelle

Am Donnerstagmorgen, den 28. März 2024, gegen 2.30 Uhr, kam es in Dornbirn zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen 34-jährigen Fahrzeuglenker. Dabei wurde der Mann während der Fahrt von Lustenau kommend auf der Höchsterstraße von einem anderen Fahrzeug überholt und schließlich ausgebremst.

Mann angeschossen

In weiterer Folge gaben zwei bislang unbekannte Täter mehrere Schüsse auf das Fahrzeug des Opfers ab. Der 34-Jährige wurde von einem Projektil getroffen und unbestimmten Grades an der Schulter verletzt. Das Opfer sei nach eigenen Angaben zur Übergabe eines größeren Geldbetrages gezwungen worden. Diesen habe der Österreicher in seinem Fahrzeug mitgeführt.

Kannten sich Opfer und Täter?

Ob es tatsächlich zu einer Geldübergabe durch das Opfer gekommen ist und ob allenfalls eine Vorbeziehung zwischen dem Opfer und dem Täter bestanden hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg geführt. Bislang gibt es keine Hinweise zu den Tätern.