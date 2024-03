Wohnung in Flammen: Couch fing plötzlich Feuer

Am 29. März 2024 gegen 7 Uhr kam es in Bürs zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung. Auch in diesem Fall dürfte vermutlich ein in der Wohnung aufgestellter Heizlüfter Brandherd gewesen sein.

Bewohner konnte Brand selbst löschen

Durch diesen fing eine Couch Feuer. Der 41-jährige Bewohner der Wohnung konnte den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Er wurde durch das Feuer verletzt und in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Im Einsatz standen sechs Sanitäter der Rettung mit Notarzt und 25 Kräfte der Feuerwehr Bürs. Auch vier Bundespolizeibeamte sowie zwei Einsatzkräfte der Stadtpolizei Bludenz waren vor Ort.