Keutschach hat eine neue Amtsleiterin

Keutschach am See

Veröffentlicht am 29. März 2024

Das Gemeindeservicezentrum hat in einem mehrstufigen Auswahlprozess alle Bewerbungen geprüft, aus welchem Kerstin Gruber als bestqualifizierte Kandidatin hervorging.

Langjährige Erfahrung

„Frau Mag. Gruber bringt beeindruckende Erfahrung aus der Wirtschaft, im Finanzwesen mit und verfügt auch über langjähriger Führungserfahrung im Sozialbereich. Sie freut sich bereits darauf, ihre Kompetenzen einbringen zu können, um gemeinsam mit der Bevölkerung und den politischen Vertretern der Gemeinde Keutschach am See die Herausforderungen anzugehen und die Gemeinde in eine gemeinsame erfolgreiche, innovative Zukunft zu führen“.“, berichtet Bürgermeister Gerhard Oleschko.