Ostern vom Winde verweht? Sturmböen bis zu 120 km/h steuern auf uns zu

Seitens der GeoSphere Austria wurde für ganz Tirol daher die Warnstufe „Orange“ – die zweithöchste Warnung der vierstufigen Skala – ausgegeben. In Nordtirol ist mit stürmischen Böen und Windspitzen von 60 bis 80 km/h zu rechnen. In den typischen Föhntälern liegen die Spitzen bei circa 100 km/h. Auf den Bergen ist zudem mit orkanartigen Böen von mehr als 120 km/h zu rechnen. Der Höhepunkt des Sturms wird laut GeoSphere Austria in der Nacht auf Montag erreicht.

Höchste Alarmstufe bereits in Vorarlberg, Tirol und Salzburg

Auch aktuell, Freitag 29. März 2024, geht es in einigen Teilen Österreichs bereits stürmisch zu. Laut der österreichischen Unwetterzentrale „uwz“ herrscht in Vorarlberg, Tirol und Salzburg bereits Wetteralarmstufe „Rot“. Der Sturm soll sich laut aktuellen Prognosen nach Osten ziehen. Das Land Tirol verwiest, vor allem hinsichtlich des Osterwochenendes, einmal mehr auf die Stürme hin, denn viele Familien planen bereits Ausflüge in den Wald oder Spaziergänge. Regnen soll es am Wochenende allerdings nicht. Schon fast sommerlich sommerliche Temperaturen bis zu 26 Grad gehen sich im Osten Österreichs aus. Kälter als 16 wird es wohl nicht werden, prognostizieren die Meteorologen.

©screenshot „uwz“ Auch heute herrscht bereits Warnstufe „Rot“ im Westen des Landes.

Gefahr im Wald, Parks und auf den Straßen

Es gilt unbedingt zu beachten, dass durch die Sturmböen große Äste abbrechen aber auch Bäume entwurzelt werden können, die auf Straßen oder Gehwegen zum Liegen kommen. Der Aufenthalt in Wäldern oder Alleen und Parks sollte daher unbedingt gemieden werden. Im Straßenverkehr gilt zudem, auf Gefahr durch starke Seitenwinde Acht zu geben. Bewegliche Gegenstände im Freien, etwa Gartenmöbel, sollten rechtzeitig gesichert werden.

Besondere Vorsicht bei Osterfeuern geboten

Gerade in Hinblick auf geplante Osterfeuer sollte zudem große Achtsamkeit gewahrt werden: Die milden Temperaturen und der Sturm sorgen dafür, dass sich die Waldbrandgefahr noch weiter verschärft. Eine vermeintlich kleine Zündquelle kann bereits dramatische Auswirkungen haben. Seitens des Landes Tirol wird daher appelliert, sämtliche Vorschriften und Empfehlungen einzuhalten, die das Risiko eines Waldbrandes minimieren. Wiesen-, Flur- oder Waldbrände verursachen nicht nur große finanzielle Schäden, sondern haben vor allem katastrophale Auswirkungen auf Tiere und Umwelt.

Weitere Informationen: Auch bereits vermeintlich gelöschte Feuer können durch den Wind neu entfacht werden. Feuer sollten daher auch nach dem Löschen weiter beobachtet werden, bis keine Brandgefahr mehr besteht. Zudem sollten unbedingt Löschmittel griffbereit gehalten werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2024 um 13:28 Uhr aktualisiert