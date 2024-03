Mountainbike Trailcenter Faaker See startet schon früher in die Saison

Kärnten freut sich auf eine einzigartige Eröffnung am Faaker See: Mit der früheren Verfügbarkeit der Mountainbike-Trails reagiert die Region auf die veränderten klimatischen Bedingungen und die wachsenden Bedürfnisse der Bike-Gemeinschaft. Besucher können sich auf ein vielfältigeres Angebot freuen. Es ist jedoch zu beachten, dass Wartungsarbeiten oder starke Niederschläge temporäre Teilsperrungen nach sich ziehen können.

Aktuelle Informationen Alle aktuellen Infos zum jeweiligen Stand der geöffneten Touren und Trails findet ihr hier oder auf der Instagram-Seite von lake.bike.

Ganzjährige Nutzung als Ziel

Seit zwei Jahren arbeitet die Region daran, die Trails früher in der Saison zu öffnen und länger zugänglich zu machen. Das Ziel ist eine ganzjährige Nutzung, abhängig von Schnee- und Wetterbedingungen. Das benachbarte Trailcenter am Ossiacher See öffnet seine Pfade traditionsgemäß am 1. Mai. Ein besonderer Dank gelte laut Michaela Tiefenbacher, Vorsitzende des Tourismusverbands, allen Grundeigentümern in der Region sowie den Gastronomiebetrieben, die sich der frühen Saison anpassen, wie der Baumgartnerhof, der bereits am 31. März seine Türen öffnet.

©Region Villach Tourismus/ Martin Hofmann ©Region Villach Tourismus/ Martin Hofmann

Erweitertes Angebot für Mountainbike-Fans

Ab dem 1. Mai wird ein erweiterter Mountainbike-Shuttle-Service angeboten, um die Verbindung zwischen den verschiedenen Trails zu verbessern. Kurz darauf starten dann auch die SeeDuroWeeks 2024 – mehr dazu hier.