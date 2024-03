Steiermark: Wie lange haben die Geschäfte zu Ostern geöffnet?

Die nahenden Osterfeiertage bringen traditionelle Vorbereitungen für die Osterjause mit sich, und viele fragen sich, ob sie am Karsamstag noch letzte Besorgungen machen können. Werden die Supermärkte regulär geöffnet sein oder planen sie möglicherweise frühere Schließzeiten aufgrund der bevorstehenden Osterfeierlichkeiten?

Keine Änderungen zu Ostern

Grundsätzlich bleibt der Karsamstag in den Supermärkten der Steiermark ein normaler Einkaufstag. Die Rewe Group bestätigt, dass für ihre Märkte in der Steiermark keine Änderungen an den regulären Öffnungszeiten vorgesehen sind. Das bedeutet, dass die Billa-Filialen bis 18 Uhr geöffnet bleiben.

Spar-Märkte in der Steiermark: Gewohnte Öffnungszeiten

Auch die Spar-Märkte halten am Samstag ihre gewohnten Öffnungszeiten bis 18 Uhr ein. Spar betont, dass auch an Standorten mit üblicherweise längeren Öffnungszeiten wie dem Spar-Supermarkt am Grazer Hauptbahnhof (bis 22 Uhr) Kunden wie gewohnt einkaufen können.

Ostermontag bei Spar: Ausnahmen für bestimmte Standorte

Am Ostermontag bleiben die meisten Spar-Märkte geschlossen, mit Ausnahmen für Standorte mit speziellen Öffnungszeiten wie Spar express-Tankstellenshops, den Spar-Markt am Grazer Hauptbahnhof (am Montag geöffnet von 6 bis 22 Uhr) und den Spar-Supermarkt am Grazer Flughafen (Montag von 6 bis 20 Uhr).

Unterschiedliche Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Hofer-Filialen in der Steiermark variieren am Karsamstag. Ein Großteil der Filialen ist im Rahmen der regulären Öffnungszeiten geöffnet, während einige um 14 Uhr oder 15 Uhr schließen. Informationen zu den individuellen Öffnungszeiten der Hofer-Filialen finden sich auf ihrer Website.