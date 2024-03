Wohnungen durchwühlt: Diebespaar „auf Schatzsuche“ in zwei Bundesländern

Sofort wurde eine Fahndung nach den Personen und dem Auto eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Verdächtigen ausgeforscht und in weiterer Folge in Freistadt bei zwei Einbrüchen beobachtet werden. Gemeinsam mit der oberösterreichischen Polizei konnte ein 31-jähriger Kroate und seiner 36-jährigen Komplizin festgenommen werden. Im verwendeten Zielfahrzeug konnte Schmuck sichergestellt werden, der den Einbrüchen in Freistadt und auch einem vorangegangenem Einbruch in Linz zugeordnet werden konnten.

Tausende Euro Schaden

Weiters wies die Polizei dem Täterpaar auch ein Einbruch in eine Wohnung in Salzburg am 15. März zur Mittagszeit nach. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Nach Abschluss der Vernehmung wurden beide Verdächtigen in die Justizanstalt Linz gebracht.