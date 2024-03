Bei Frierss trifft die Bratwurst nun aufs „Kärntner Nationalgericht“

Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel-Bratwurst liegt in der besonderen Fülle nach Kärntner Originalrezept: eine Kombination aus heimischen Bröseltopfen, Kärntner Erdäpfel und fein gehackter Kärntner Nudelminze. Frierss folgt damit dem Trend nach Regionalität und bietet mehr Abwechslung am Grill.

Erste Verkostungen verliefen erfolgversprechend

„Unsere neue Kärntner Kasnudel-Bratwurst ist eine echte Sensation für Pfanne und Grill. Erstklassiger Geschmack, tolle Textur und herrlich saftig“, freut sich Christoph Frierss, der dazu einen Schnittlauch-Sauerrahm Dip oder grünen Salat empfiehlt. „Die ersten Verkostungen in unseren Filialen verliefen sehr erfolgversprechend, die geniale Produktidee hat überzeugt und macht Lust zum Probieren“, so Marketingleiterin Bettina Rabitsch. Erhältlich ist die Kärntner Kasnudel Bratwurst ab sofort in den Frierss Fachgeschäften in Villach, in der Kärntnerei in Klagenfurt und neu bei Frierss am Benediktinermarkt und im Onlineshop.