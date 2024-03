Polizeiauto und Kleidung an Tankstelle angezündet: Wiener Feuerteufel gefunden

Vor einer Polizeistation in Wien fing ein Dienstwagen am Dienstag, 2. Januar 2024, plötzlich Feuer. Eine Passantin entdeckte den Brand rasch und es konnte Schlimmeres verhindert werden – wir haben berichtet. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

25-Jähriger ausgeforscht

Brandermittler des Landeskriminalamts Wien stellten im Zuge der Ermittlungen fest, dass ein brennender Gegenstand in den Radkasten eingebracht worden war und ermittelten deshalb wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung. Während der Spurensicherung wurde eine DNA sichergestellt. Diese konnte nun einem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Es handelt sich hierbei um einen amtsbekannten 25-jährigen Österreicher.

Weiterer Brand zugeordnet

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 25-Jährige auch für einen Brand am 7. Jänner 2024 an einer Tankstelle im Bezirk Döbling verantwortlich ist. Dort wurden damals Kleidungsstücke an einer Zapfsäule angezündet und diese dadurch beschädigt. Der Mann konnte bislang nicht vernommen werden. Er ist derzeit wegen einer psychischen Erkrankung in einem Spital untergebracht.