Weniger Personen krank: „Ansteckung nicht mehr so häufig“

Die Zahl der Krankenstände geht zurück: Waren in der Woche vom 11. bis 17. März noch 252.819 Personen, die flachlagen, waren es in der Woche vom 18. bis 24. März rund 2.000 Personen weniger. Konkret hüteten vergangene Woche 250.451 Personen das Krankenbett.

„Ansteckung nicht mehr so häufig“

Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, zur aktuellen Entwicklung: „Erfreulicherweise sind die Zahlen der Krankenstände in Österreich rückläufig. Die Ansteckung bzw. Weiterverbreitung von Infekten, sowohl von echter Grippe, Covid als auch grippalen Infekten, ist nicht mehr so häufig wie in den vergangenen Wochen.“ Weiterhin rät Krauter zum Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen, sowie zu regelmäßigem Händewaschen.