Kärnten: Wie wird das Wetter an Ostern?

Eines schon vorweggesagt: Das Osterwochenende wird wechselhaft. Am schönsten wird es wohl noch am Karsamstag werden. „Mit teils föhnigem Südwind setzt sich sehr sonniges und trockenes Wetter durch“, teilen die Meteorologen von Geosphere Austria mit. Allerdings kann es am Nachmittag recht diesig sein. Grund dafür ist eine Saharastaubwolke in hohen Atmosphärenschichten. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann erste Wolken in Kärnten auf.

Die Osternestsuche solltet ihr nach drinnen verlegen

Zu Regenschauern kommt es voraussichtlich aber erst am Ostersonntag. Das bedeutet, zur Speisesegnung könnt ihr euren Schirm zwar zu Hause lassen, aber die Osternestsuche am darauffolgenden Tag solltet ihr vor allem in Oberkärnten lieber nach drinnen verlegen! Hier könnte es bereits im Laufe des Vormittages zu regnen beginnen. „In Mittel- und Unterkärnten kommt es hingegen erst nachmittags zu einzelnen Schauern“, so die Fachleute. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 12 Grad im Lesachtal und bis zu 20 Grad im Jauntal.

Ostermontag gestaltet sich trüb und windig

Auch der Ostermontag ist geprägt von dichten Wolken und Regen. Nur in Unterkärnten kommt es aufgrund des kräftigen Südwestwinds vorübergehend zu längeren trockenen Phasen. Die Sonne bleibt jedoch auch an diesem Tag meist versteckt.