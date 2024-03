Youth Clubbing am 11. April: „Da BÃ¼rgermasta“ legt auf

Veröffentlicht am 29. März 2024, 15:47 / ©Montage: Jugend- und Kulturzentrum Explosiv/Marcel Gross

Am Donnerstag, dem 11. April von 17.30 bis 20.30 Uhr heißt es abrocken im Jugendkulturzentrum Explosiv, Bahnhofgürtel 55a, 8020 Graz. Diese Party ist exklusiv für alle Kids zwischen 13 und 16 Jahren, die sich nach Beats und guter Laune sehnen. An den Decks erwartet euch kein Geringerer als DJ Manuel „Da Bürgermasta“ Pölzl, eine lebende Legende der Grazer Hip-Hop-Szene. Der Eintritt? Gratis! Denn hat jeder hat das Recht auf Party! Und das ist erst der Anfang, markiert euch also schon mal die nächsten Dates: 31. Mai, 14. Juni , 27. September, 25. Oktober, 15. November und 20. Dezember.

©Marcel Gross

„Eine unterstützende Atmosphäre zu schaffen“

Seid bereit für eine epische Nacht voller Vibes und Moves, wenn „Da Bürgermasta“ die Crowd am 11. April zum Beben bringt. „Unsere erfahrenen Jugendarbeiter:innen stehen als Ansprechpersonen bereit, um eine unterstützende Atmosphäre zu schaffen, ähnlich einem Awareness Team. Egal in welcher Situation, sie stehen allen Jugendlichen mit einem offenen Ohr unterstützend zur Seite“, heißt es seitens der Veranstalter.