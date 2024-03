Gegen Balkon gekracht: LKW verursachte Riss in Wiener Hotel

Mit einem lauten Krach wurden heute Morgen die Wiener geweckt. Ein LKW krachte in der Mautner-Markhof-Gasse gegen einen Balkon eines Hotels. Medienberichten zufolge dürfte der Laster wohl zu nah an das Gebäude herangefahren sein. Der Unfall sorgte nicht nur für Aufsehen, sondern auch für einen riesigen Schaden.

30 Florianis im Einsatz

Gegen 8 Uhr bog der Laster zuvor in eine in die Seitenstraße ab, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber den Medien. Danach kam es zur Kollision. Der Fahrer dürfte dabei den Balkon im ersten Stock übersehen haben. Sowohl der LKW als auch das Gebäude wurde stark beschädigt. Am Wiener Hotel zeichnete sich ein großer Riss ab. Die Feuerwehr stand mit 30 Kräften im Einsatz. Die Unfallstelle in Wien-Simmering war den gesamten Vormittag gesperrt. Auch ein Teil des Gehsteiges war eine Zeit lang nicht zugänglich.