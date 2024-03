Luxuskarren im Visier: Polizei wies Autodieb (65) in die Schranken

Veröffentlicht am 29. März 2024, 16:17 / ©pexels.com

Aufgrund der immer gleichen Vorgehensweise konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich bereits ein Zusammenhang feststellen und intensivierten gemeinsam mit den Kräften vor Ort die Kontrollen entlang der bekannten Verschieberrouten.

Auto an tschechischer Grenze entdeckt

In der Nacht zum 28. März 2024 wurde im Gemeindegebiet von Eberstalzell neuerlich ein hochwertiges Auto gestohlen. Noch bevor das Opfer es bemerkte, nahm eine Streife den Wagen in der Nähe der Grenze zur Tschechischen Republik wahr und konnte diesen anhalten. Beim Fahrer handelte es sich um einen 65-jährigen Ukrainer. Er wurde festgenommen und verweigerte bei seiner Einvernahme jegliche Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Linz eingeliefert.