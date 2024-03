Wie wird das Wetter in der Steiermark an Ostern?

Das Osterwochenende klopft bereits an die Tür und in der ganzen Steiermark herrscht Vorfreude auf gemeinsame Stunden mit Familie und Freunden. Neugierig darauf, ob wir beim traditionellen Speisenweihe möglicherweise einen Schirm bereithalten sollten? Wir haben die Wettervorhersage für euch.

Karsamstag bringt bis zu 25 Grad mit sich

Karsamstag verspricht in der gesamten Steiermark sonniges und trockenes Wetter. Während des Nachmittags können über dem Bergland einige stärkere Wolken aufziehen, aber größtenteils bleibt der Himmel nur leicht bewölkt oder sogar wolkenlos. In der Obersteiermark weht tagsüber ein lebhafter bis kräftiger Wind aus südlichen Richtungen, der in exponierten Gebieten sogar stürmisch werden kann. Auch im Oststeirischen Hügelland sind am Nachmittag stärkere Windböen zu erwarten. Die Temperaturen erreichen rekordverdächtige Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.

Ostersonntag in der Steiermark

„Am Ostersonntag gibt es in der Steiermark etwas mehr Wolken als zuvor, einzelne unergiebige Schauer kann es im Bergland geben. Vielerorts geht es aber trocken und auch recht sonnig durch den Tag“, so die Meteorologen. Der Südwind bleibt jedoch das beherrschende Element und frischt tagsüber erneut lebhaft auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 und 23 Grad Celsius.

Stürmischer Ostermontag in Sicht

„Am Ostermontag wird aus heutiger Sicht in der Steiermark der Höhepunkt des Sturms erreicht“, sagen die Experten vorher. Abgesehen davon beginnt der Tag überwiegend sonnig, aber im Laufe des Tages ziehen dichte Wolken von Westen heran. Am Nachmittag breiten sich Regenschauer über viele Teile des Landes aus. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad Celsius am Morgen und je nach Sonnenschein zwischen 15 und 23 Grad Celsius am Nachmittag.