Unfall auf der Seebergstraße: LKW fuhr Auto auf

Ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Völkermarkt wollte am Freitagvormittag in Kohldorf von der B82 Seebergstraße nach links abbiegen. Aufgrund des herannahenden Gegenverkehrs musste er sein Fahrzeug jedoch anhalten. Dies dürfte der hinter ihm nachkommende, 19-jährige LKW-Lenker aus dem Bezirk Völkermarkt zu spät bemerkt haben. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Wagen auf. Dieser wurde in der Folge nach vorne geschleudert und überschlug sich.

Autofahrer verletzt

„Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, erlitt jedoch Verletzungen“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Eine Hündin, die ebenfalls mit im Auto saß, lief nach dem Unfall davon. „Sie konnte jedoch kurze Zeit später leicht verletzt aufgefunden werden“, beruhigen die Beamten. Die B82 war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 10.30 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.