Änderung in der Kärntner Gemeindeordnung schafft neue Möglichkeiten

Mit dem neuen Gesetzesentwurf werden wichtige Weichen für die Gründung von Gemeindeverbänden gelegt. Als Kompetenzzentren sollen sie sich gemeindeübergreifender Belange annehmen und so für einen verringerten Verwaltungsaufwand sorgen. Geplant ist ein solches unter anderem in Feldkirchen, wie Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) verrät.

Verwaltungsaufwand der Gemeinden wird reduziert

Der zuständige Gemeindereferent unterstreicht die Wichtigkeit solcher Zentren. „Mit der Schaffung von Kompetenzzentren reduzieren wir den Verwaltungsaufwand der Gemeinden erheblich und helfen so dabei, wichtige Ressourcen zu sparen. Durch Kompetenzzentren lassen sich Prozesse und Abläufe, welche sich in vielen oder sogar allen Gemeinden ähneln, an einem Ort bündeln und zentral abarbeiten.“ Mit diesem Schritt baue man zudem die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit noch weiter aus. Der Regierungsbeschluss zum neuen Gesetzesentwurf erfolgte bereits. Nun wird der Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht.