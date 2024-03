Liebesgeständnis an die Steiermark: „Bei dir möcht i sein“

„Bei dir möcht i sein“ fängt die Thermalquellen und die malerische Natur der Region in sanften Klängen und bewegenden Texten ein. Es ist mehr als nur Musik; es ist eine Liebeserklärung an eine der reizvollsten Gegenden der Steiermark.

Premiere beim Steiermark Frühling in Wien

Premiere feiert „Bei dir möcht i sein“ am 6. April 2024 beim Steiermark Frühling in Wien. Das Publikum wird auf eine Reise durch das Thermen- und Vulkanland mitgenommen. Der Song wurde von Zyler Concerts, Marko Zeiler, komponiert und getextet. Die Interpretation liegt in den Händen der Big Band der Musikschule der Stadt Feldbach sowie dem Kinderchor unter der Leitung von Direktor Sascha Krobath.

Visuelle Hommage

Das Musikvideo zu „Bei dir möcht i sein“ ist eine visuelle Hommage an das Thermen- und Vulkanland Steiermark. Gedreht an ikonischen Orten wie der Riegersburg und der Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg, bietet das Video einen Einblick in die Schönheit der Region aus der Perspektive eines Heißluftballons.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2024 um 17:04 Uhr aktualisiert