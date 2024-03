Karsamstag in Österreich: Wie lange haben die Geschäfte geöffnet?

Am Ostersonntag und Ostermontag bleiben alle Geschäfte in Österreich geschlossen. Daher ist der Kar­sams­tag die letzte Gelegenheit für Einkäufe vor dem Osterfest. Grundsätzlich ist der Kar­sams­tag kein gesetzlicher Feiertag, aber einige Geschäfte könnten dennoch früher schließen. Informationen zu solchen Ausnahmen sind in der Regel auf den jeweiligen Webseiten der Geschäfte zu finden. Generell können Kunden jedoch beruhigt sein, da die meisten Geschäfte wie gewohnt bis 18 Uhr geöffnet bleiben. So bleibt genügend Zeit, um die letzten Vorbereitungen für das Osterfest zu treffen.