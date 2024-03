„Schwarzfahrer“ im Zug erwischt: Mann ging auf Polizisten los

Am 28. März 2024, gegen 18.50 Uhr, ging eine Anzeige einer Zugbegleiterin bei der Polizei ein. Eine aggressive Person befindet sich in einem Regionalzug ohne Zugticket. Als Polizisten aus St. Johann in Tirol den Mann am Bahnhof St. Johann in Tirol kontrollieren wollten, wurde er noch aggressiver.

Polizist wurde verletzt

Der 32-jährige Nigerianer widersetzte sich und drückte einen Polizisten gegen Müllcontainer. Der Beamte wurde dabei verletzt. Der 32-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Es folgt eine Anzeige auf freiem Fuß.